У Харкові продовжують надавати безкоштовне житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали від війни, передає Politeka.
Тимчасово дати притулок переселенцям готові у гуртожитках, медичних закладах та готелях, обладнаних для проживання.
Місцева влада спільно з благодійними фондами, включаючи організацію «Захист», пропонує тимчасове розміщення в рамках гуманітарної допомоги.
Будинки у Харкові надаються на безоплатній основі, залежно від наявності вільних місць. Звернутись по допомогу можна за телефоном: +38 (057) 750-14-17.
Також підтримку надає Центр соціальної підтримки на вулиці Сумській, 72. Тут переселенцям надають як тимчасову нерухомість, так і гуманітарну допомогу.
Для консультації можна зателефонувати до гарячої лінії: +38 (057) 702-42-42 або скористатися офіційними ресурсами міської ради.
Окрім благодійних ініціатив, переселенці можуть розраховувати на нерухомість із комунального фонду. Воно надається терміном до одного року з можливістю продовження за умови реєстрації в Єдиній базі даних ВПО.
На таке житло можуть претендувати:
сім'ї без власної нерухомості;
власники з площею менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на сім'ю;
особи, які втратили дах над головою внаслідок бойових дій.
Це не поширюється на будинки, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.
Надання можливе на період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його закінчення. Переселенці оплачують лише комунальні послуги.
Пріоритет віддається вразливим категоріям — багатодітним сім'ям, вагітним, пенсіонерам, людям з інвалідністю та тим, чиї будинки зруйновано.
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