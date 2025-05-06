Безкоштовне житло для переселенців (ВПО) у Харкові, названі актуальні адреси та зручна платформа для пошуку.

У Харкові продовжують надавати безкоштовне житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали від війни, передає Politeka.

Тимчасово дати притулок переселенцям готові у гуртожитках, медичних закладах та готелях, обладнаних для проживання.

Місцева влада спільно з благодійними фондами, включаючи організацію «Захист», пропонує тимчасове розміщення в рамках гуманітарної допомоги.

Будинки у Харкові надаються на безоплатній основі, залежно від наявності вільних місць. Звернутись по допомогу можна за телефоном: +38 (057) 750-14-17.

Також підтримку надає Центр соціальної підтримки на вулиці Сумській, 72. Тут переселенцям надають як тимчасову нерухомість, так і гуманітарну допомогу.

Для консультації можна зателефонувати до гарячої лінії: +38 (057) 702-42-42 або скористатися офіційними ресурсами міської ради.

Окрім благодійних ініціатив, переселенці можуть розраховувати на нерухомість із комунального фонду. Воно надається терміном до одного року з можливістю продовження за умови реєстрації в Єдиній базі даних ВПО.

На таке житло можуть претендувати:

сім'ї без власної нерухомості;

власники з площею менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на сім'ю;

особи, які втратили дах над головою внаслідок бойових дій.

Це не поширюється на будинки, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Надання можливе на період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його закінчення. Переселенці оплачують лише комунальні послуги.

Пріоритет віддається вразливим категоріям — багатодітним сім'ям, вагітним, пенсіонерам, людям з інвалідністю та тим, чиї будинки зруйновано.

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