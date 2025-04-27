Переселенцам в Одессе напомнили о новых правилах, узнайте, кто рискует остаться без выплат в 2025 году.

В связи с войной в Украине тысячи украинцев вынуждены были стать ВПЛ (переселенцами) в Одессе и области, поэтому им следует знать о новых правилах, передает Politeka.

Чтобы не потерять право на социальные выплаты, переселенцам в Одессе следует знать о новых правилах.

Эксперт Сергей Коробкин отметил, что часть пенсионеров со статусом ВПЛ должна обязательно обратиться в Пенсионный фонд Украины. В противном случае выплата начисления денег может быть прекращена.

Эти требования регулируются Постановлением Кабинета Министров №299, определяющим порядок начисления, пожизненного денежного содержания и страховых выплат в случае профессиональных заболеваний или несчастных случаев на производстве.

Документом предусмотрено, что начисления не производятся для граждан, постоянно находящихся в России или на временно оккупированных территориях Украины.

Чтобы возобновить их, лица с таких территорий должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря текущего года.

В случае если в течение шести месяцев не было расходов с банковского счета и не проведена идентификация, ПФУ автоматически приостанавливает выплаты.

Пенсионеры, остающиеся в оккупации или переехавшие на подконтрольную территорию, могут получать деньги только при условии, что не пользуются выплатами от оккупационных властей. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ.

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