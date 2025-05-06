Бесплатное жилье для переселенцев ( ВПО) в Харькове, названы актуальные адреса и удобная платформа для поиска.

В Харькове продолжают предоставлять бесплатное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших от войны, передает Politeka.

Временно приютить переселенцев готовы в общежитиях, медицинских учреждениях и гостиницах, оборудованных для проживания.

Местные власти совместно с благотворительными фондами, включая организацию «Захист», предлагают временное размещение в рамках гуманитарной помощи.

Дома в Харькове предоставляются на безвозмездной основе, в зависимости от наличия свободных мест. Обратиться за помощью можно по телефону: +38 (057) 750-14-17.

Также поддержку оказывает Центр социальной поддержки на улице Сумской, 72. Здесь переселенцам предоставляют как временную недвижиомсть, так и гуманитарную помощь.

Для консультации можно позвонить на горячую линию: +38 (057) 702-42-42 или воспользоваться официальными ресурсами городского совета.

Помимо благотворительных инициатив, переселенцы могут рассчитывать на недвижимость из коммунального фонда. Оно предоставляется сроком до одного года с возможностью продления, при условии регистрации в Единой базе данных ВПЛ.

На такое жилье могут претендовать:

семьи без собственной недвижимости;

владельцы с площадью менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на семью;

лица, утратившие кров над головой в результате боевых действий.

Это не распространяется на дома, расположенные на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Предоставление возможно на период действия военного положения и ещё в течение шести месяцев после его окончания. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги.

Приоритет отдается уязвимым категориям — многодетным семьям, беременным, пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, чьи дома разрушены.

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