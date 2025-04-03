Можно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове по коммунальной собственности общества.

Некоторые украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, сообщает Politeka.net.

Местные власти, вместе с благотворительными организациями, активно работают над тем, чтобы обеспечить временное убежище пострадавших граждан.

Одной из организаций является фонд "Захист". Они предлагают временное жилье, в частности, в общежитиях и других помещениях. В зависимости от наличия свободных мест, переселенцы могут рассчитывать на прожывание и не платить за это. Для получения помощи следует обратиться по телефону: +38 (057) 750-14-17.

Еще одним вариантом является Центр социальной поддержки, расположенный на улице Сумской, 72. Здесь также предоставляется временное убежище и гуманитарная помощь. Для обращения необходимо позвонить по горячей линии: +38 (057) 702-42-42 или воспользоваться официальными онлайн-ресурсами городского совета.

Также можно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове по коммунальной собственности общества, где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. Оно предоставляется сроком до года с возможностью продления.

Право на это имеют переселенцы, не имеющие собственной квартиры или владеющие площадью менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Это не касается дома на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Возможность предоставляется в течение военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения. Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным лицам и пенсионерам, чей дом был разрушен или стал непригодным для проживания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, некоторые украинцы имеют право получить пенсию сразу за шесть месяцев.

Також Politeka писала, в 2025 году некоторым пенсионерам уменьшат выплаты.

Как сообщала Politeka, украинцам предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии.