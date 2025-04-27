Гуманитарную помощь для пенсионеров в Харькове можно получить, обратившись по указанным адресам.

Благотворительный фонд приступил к приему заявок на получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.

Эта поддержка не ограничивается только денежными выплатами. Жители города могут получить также юридическую, психологическую и гуманитарку от общественных организаций "Харьковская правозащитная группа" и "Каритас".

Программа включает в себя различные услуги для пострадавших, в частности:

Юридическое сопровождение на национальном и международном уровнях.

Психологическая поддержка для людей, переживших тяжелые испытания.

Подготовка заявлений о преступлениях для рассмотрения в ООН и Международном уголовном суде.

Вторичные правовые услуги для пленных и без вести пропавших.

Помощь в сборе документов о поврежденном имуществе, ранениях или потерях родных.

Денежная поддержка предоставляется пострадавшим категориям:

Раненым гражданским лицам.

Родственникам без вести пропавших и пленных.

Семьям погибших гражданских.

Пострадавшим от пыток.

Обратиться могут:

Пострадавшие от повреждения имущества.

Ранены гражданские лица.

Семьи погибших.

Лица, пережившие пленение или пытки.

Родственники без вести пропавших.

Для получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове необходимо подать копии соответствующих документов.

"Харьковская правозащитная группа" – ул. Ярославская, 21В, тел. +38 (050) 541 87 07

"Каритас" – просп. Героев Харькова, 122, тел. 0 800 336 734

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.