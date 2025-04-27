Благотворительный фонд приступил к приему заявок на получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.
Эта поддержка не ограничивается только денежными выплатами. Жители города могут получить также юридическую, психологическую и гуманитарку от общественных организаций "Харьковская правозащитная группа" и "Каритас".
Программа включает в себя различные услуги для пострадавших, в частности:
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Юридическое сопровождение на национальном и международном уровнях.
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Психологическая поддержка для людей, переживших тяжелые испытания.
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Подготовка заявлений о преступлениях для рассмотрения в ООН и Международном уголовном суде.
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Вторичные правовые услуги для пленных и без вести пропавших.
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Помощь в сборе документов о поврежденном имуществе, ранениях или потерях родных.
Денежная поддержка предоставляется пострадавшим категориям:
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Раненым гражданским лицам.
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Родственникам без вести пропавших и пленных.
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Семьям погибших гражданских.
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Пострадавшим от пыток.
Обратиться могут:
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Пострадавшие от повреждения имущества.
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Ранены гражданские лица.
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Семьи погибших.
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Лица, пережившие пленение или пытки.
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Родственники без вести пропавших.
Для получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове необходимо подать копии соответствующих документов.
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"Харьковская правозащитная группа" – ул. Ярославская, 21В, тел. +38 (050) 541 87 07
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"Каритас" – просп. Героев Харькова, 122, тел. 0 800 336 734
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