Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области можно получить в рамках нескольких программ поддержки.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области раздает ряд местных организаций, однако раздача пищи производится не ежедневно, сообщает Politeka.net.

Рассказываем важные подробности.

Координационный Гуманитарный Центр предоставляет бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области (чтобы получить помощь, нужно заполнить заявки на сайте фонда и ожидать ответа).

Следует подчеркнуть, что это неправительственная организация, работающая на территории Харьковщины, в частности на деоккупированных территориях. КГЦ отвечает за организацию, координацию и согласование действий гуманитарных миссий и организаций, направленных на помощь гражданскому населению. Основными задачами КГЦ является сбор и анализ информации о нуждах, содействие координации между различными участниками гуманитарной поддержки, а также перенаправление помощи и обеспечение реагирования на нужды пострадавших.

Также бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляет "Штаб Помощи Харькова". Поддержка включает такие категории граждан, как дети, люди пенсионного возраста, женщины, внутренне перемещенные лица, а также малообеспеченные семьи.

Среди видов поддержки продукты питания, питьевая вода, одежда и товары первой необходимости для детей.

Обращения принимаются через официальную страницу инициативы в социальной сети Instagram.

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