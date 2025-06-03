Деякі українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть безкоштовне житло для ВПО у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Житло пропонують багато небайдужих містях та публікують оголошення на платформі Допомогай.

Салтівське шосе

Пропонується ліжко-місце для жінки в квартирі, де проживає господиня. Район — 604 мікрорайон. Умовою є невелика допомога по господарству. Є перспектива довготривалого проживання. Поблизу — зручна транспортна розв’язка, магазини.

Вулиця Орлова

Пропонується безкоштовне житло для ВПО у Харкові - одна або дві кімнати в трикімнатній квартирі з проживанням разом із власниками. Вартість — 1500 гривень плюс оплата за електроенергію, гарячу воду та опалення в опалювальний сезон. У квартирі є нова ванна кімната, пральна машина, балкон. У кімнаті можна встановити особисті меблі та за бажанням — замок на дверях. Район спокійний, поруч ринок, супермаркети, лікарня, зручний транспорт. Деталі обговорюються телефоном або під час зустрічі.

Допомога на оренду житла в Києві

Люботин Харківська область, вулиця Травнева

Пропонується нерухомість для сімейної пари пенсіонерів або однієї-двох жінок пенсійного віку на тривалий період. У будинку три кімнати, з яких дві — вільні. Проживає господар. Простора кухня, окремий великий холодильник для мешканців, ванна та туалет — у будинку. Опалення газове, вода — централізована, є гаряче та холодне водопостачання. На подвір’ї — великий сад, город, окремий флігель на дві кімнати, вольєр для собаки. Оплата — лише за комунальні послуги за лічильниками (світло, газ, вода) та інтернет. Контактний номер: 096 896 90 22.

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