Деякі українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть безкоштовне житло для ВПО у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Житло пропонують багато небайдужих містях та публікують оголошення на платформі Допомогай.

Салтівське шосе

Пропонується ліжко-місце для жінки в квартирі, де проживає господиня. Район — 604 мікрорайон. Умовою є невелика допомога по господарству. Є перспектива довготривалого проживання. Поблизу — зручна транспортна розв’язка, магазини.

Вулиця Орлова

Пропонується безкоштовне житло для ВПО у Харкові - одна або дві кімнати в трикімнатній квартирі з проживанням разом із власниками. Вартість — 1500 гривень плюс оплата за електроенергію, гарячу воду та опалення в опалювальний сезон. У квартирі є нова ванна кімната, пральна машина, балкон. У кімнаті можна встановити особисті меблі та за бажанням — замок на дверях. Район спокійний, поруч ринок, супермаркети, лікарня, зручний транспорт. Деталі обговорюються телефоном або під час зустрічі.

Люботин Харківська область, вулиця Травнева

Пропонується нерухомість для сімейної пари пенсіонерів або однієї-двох жінок пенсійного віку на тривалий період. У будинку три кімнати, з яких дві — вільні. Проживає господар. Простора кухня, окремий великий холодильник для мешканців, ванна та туалет — у будинку. Опалення газове, вода — централізована, є гаряче та холодне водопостачання. На подвір’ї — великий сад, город, окремий флігель на дві кімнати, вольєр для собаки. Оплата — лише за комунальні послуги за лічильниками (світло, газ, вода) та інтернет. Контактний номер: 096 896 90 22.

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