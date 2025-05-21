Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові стало відчутним для мешканців вже з 1 травня 2025 року — українцям почали надходити додаткові платіжки, пов’язані з розподілом газу, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни запроваджує компанія «Газмережі», яка анонсувала запровадження так званої третьої платіжки.

За повідомленням компанії, ця нова плата стосується технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. У квитанціях враховано витрати на перевірку стану газових мереж та обладнання, що, за словами фахівців, є необхідним для забезпечення безпеки мешканців. Частота таких перевірок залежить від віку будинку: якщо споруді менш як 25 років — огляд здійснюють раз на 5 років, якщо більше — раз на 3 роки.

У компанії наголошують, що без регулярного технічного огляду експлуатація газових мереж у багатоповерхівках є потенційно небезпечною. Саме тому вже у травні харків’янам починають надходити оновлені платіжки з новими сумами, які можуть суттєво вплинути на сімейний бюджет.

Місцева влада та постачальники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові необхідністю модернізації систем та підвищенням вартості обслуговування. Проте мешканці міста вже висловлюють занепокоєння щодо прозорості тарифоутворення та якості комунальних послуг.

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