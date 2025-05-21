Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове стало ощутимым для жителей уже с 1 мая 2025 — украинцам начали поступать дополнительные платежи, связанные с распределением газа, сообщает Politeka.

Соответствующие изменения вводит компания «Газмережи», анонсировавшая введение так называемой третьей платежки.

По сообщению компании, эта новая плата касается технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения. В квитанциях учтены расходы на проверку состояния газовых сетей и оборудования, что, по словам специалистов, необходимо для обеспечения безопасности жильцов. Частота таких проверок зависит от возраста дома: если постройке менее 25 лет — осмотр осуществляют раз в 5 лет, если больше — раз в 3 года.

В компании отмечают, что без регулярного технического осмотра эксплуатация газовых сетей в многоэтажках потенциально опасна. Именно поэтому уже в мае харьковчанам начинают поступать обновленные платежки с новыми суммами, которые могут повлиять на семейный бюджет.

Местные власти и поставщики объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове необходимостью модернизации систем и повышением стоимости обслуживания. Однако жители города уже выражают обеспокоенность прозрачностью тарифообразования и качеством коммунальных услуг.

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