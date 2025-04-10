Для багатьох шукачів робочого місця пропонується робота в Харкові, з’явились привабливі вакансії для пенсіонерів

У воєнний час і поза його межами чимало пенсіонерів прагнуть мати додатковий дохід, для них є можливості працевлаштування та робота в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Оголошення для літніх людей опублікували на сайті Work.ua.

У 2024 році кількість таких пропозицій зросла на 33%, а середня зарплата досягла 20 тисяч гривень, що є порівнянним з середньою зарплатою по Україні для всіх категорій.

Зараз робоче місце знайдеться для бухгалтера з первинної документації в ресторани. Компанія з продажу будівельних матеріалів «АТЛАНТ» готова взяти на посаду пенсіонера.

Компанія шукає людину з досвідом роботи від 1-го року на посаді бухгалтера з первинної документації та має знання та навички роботи в програмі Syrve (ііko). Також важливий результато-орієнтовний, структурований, має здатність до аналітично мислення та опрацювання великих об'ємів інформації. Зарплата: 20 тисяч гривень.

Крім цього, робота в Харкові знайдеться для фрезерувальників. Компанія готова розглянути кандидатів пенсійного віку, людей без досвіду чи спеціальної освіти, але з бажанням навчатися та розвиватися в галузі металообробки. Пропонована заробітна плата — 20 000 грн.

Вимоги до претендента:

Робочі навички на фрезерному верстаті;

Уважність і точність у виконанні завдань;

Вміння працювати в колективі;

Відсутність шкідливих звичок;

Орієнтація на професійне зростання.

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