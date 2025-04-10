В военное время и за его пределами многие пенсионеры стремятся иметь дополнительный доход, для них есть возможности трудоустройства и работа в Харькове, сообщает Politeka.net.
Объявление для престарелых опубликовали на сайте Work.ua.
В 2024 году количество таких предложений возросло на 33%, а средняя зарплата достигла 20 тысяч гривен, что сравнимо со средней зарплатой по Украине для всех категорий.
Сейчас рабочее место найдется для бухгалтера по первичной документации в рестораны. Компания по продаже строительных материалов "АТЛАНТ" готова взять на должность пенсионера.
Компания ищет человека с опытом от 1-го года в должности бухгалтера по первичной документации и имеет знания и навыки в программе Syrve (iiko). Также важен результатоориентировочный, структурированный, обладает способностью к аналитическому мышлению и обработке больших объемов информации. Зарплата: 20 тысяч гривен.
Кроме того, работа в Харькове найдется для фрезеровщиков. Компания готова рассмотреть кандидатов пенсионного возраста, без опыта или специального образования, но с желанием учиться и развиваться в области металлообработки. Предлагаемая заработная плата – 20 000 грн.
Требования к соискателю:
- Рабочие навыки на фрезерном станке;
- Внимательность и точность выполнения задач;
- Умение работать в коллективе;
- отсутствие вредных привычек;
- Ориентация на профессиональный рост.
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