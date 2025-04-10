Для многих соискателей рабочего места предлагается работа в Харькове, появились привлекательные вакансии для пенсионеров

В военное время и за его пределами многие пенсионеры стремятся иметь дополнительный доход, для них есть возможности трудоустройства и работа в Харькове, сообщает Politeka.net.

Объявление для престарелых опубликовали на сайте Work.ua.

В 2024 году количество таких предложений возросло на 33%, а средняя зарплата достигла 20 тысяч гривен, что сравнимо со средней зарплатой по Украине для всех категорий.

Сейчас рабочее место найдется для бухгалтера по первичной документации в рестораны. Компания по продаже строительных материалов "АТЛАНТ" готова взять на должность пенсионера.

Компания ищет человека с опытом от 1-го года в должности бухгалтера по первичной документации и имеет знания и навыки в программе Syrve (iiko). Также важен результатоориентировочный, структурированный, обладает способностью к аналитическому мышлению и обработке больших объемов информации. Зарплата: 20 тысяч гривен.

Кроме того, работа в Харькове найдется для фрезеровщиков. Компания готова рассмотреть кандидатов пенсионного возраста, без опыта или специального образования, но с желанием учиться и развиваться в области металлообработки. Предлагаемая заработная плата – 20 000 грн.

Требования к соискателю:

Рабочие навыки на фрезерном станке;

Внимательность и точность выполнения задач;

Умение работать в коллективе;

отсутствие вредных привычек;

Ориентация на профессиональный рост.

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