Якщо ви шукаєте роботу в Харкові з гідною зарплатнею та хорошими умовами, то тут є вакансії, де платять до 45 тисяч гривень на місяць.

Відкрито кілька цікавих вакансій для тих, хто шукає роботу в Харкові з можливістю кар'єрного зростання, повідомляє Politeka.

Від професійних вязальщиць ковбас до працівників для ремонту квартир та зайнятості в таксі — кожен знайде підходящий варіант для себе.

Вязальщиця ковбас (Основ'янський район)

Потрібні професіонали для ковбасного цеху. Вимоги: досвід в цій сфері. Гнучкий графік, плаваючі вихідні, щоденні виплати заробітної плати та безкоштовні обіди. Зарплата — від 22 000 до 28 600 грн/місяць. Цех знаходиться недалеко від метро Гагарина (Левада).

Працівники для ремонту (Київський район)

Шукають відповідальних працівників для ремонту, де потрібно буде допомагати майстрам та виконувати різні завдання. Зарплата — 1000–1500 грн на день. Вимагається трудолюбивість і бажання працювати. Досвід не обов'язковий, але буде плюсом.

Таксі (Київський район)

Потрібен водій на автомобіль Nissan Leaf. Оплата — 50/50, включаючи топливо та комісію. Заробіток — від 25 000 до 45 000 грн/місяць. Мінімальний дохід — 300 грн/година, з постійною забезпеченістю замовленнями.

Ці вакансії — чудова можливість для тих, хто шукає роботу в Харкові та області з гнучким графіком, стабільною оплатою та без необхідності попереднього досвіду.

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