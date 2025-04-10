Если вы ищете работу в Харькове с достойной зарплатой и хорошими условиями, то есть вакансии, где платят до 45 тысяч гривен в месяц.

Открыто несколько интересных вакансий для ищущих работу в Харькове с возможностью карьерного роста, сообщает Politeka.

От профессиональных вязальщиц колбас до работников по ремонту квартир и занятости в такси — каждый найдет подходящий вариант для себя.

Вязальщица колбас (Основянский район)

Требуются профессионалы для колбасного цеха. Требования: опыт в данной сфере. Гибкий график, плавающие выходные, ежедневные выплаты заработной платы и бесплатные обеды. Зарплата – от 22 000 до 28 600 грн/месяц. Цех находится недалеко от метро Гагарина (Левада).

Работники для ремонта (Киевский район)

Ищут ответственных работников по ремонту, где нужно будет помогать мастерам и выполнять различные задачи. Зарплата - 1000-1500 грн в день. Требуется трудолюбие и желание работать. Опыт не обязателен, но будет плюсом.

Такси (Киевский район)

Нужен водитель на автомобиль Nissan Leaf. Оплата – 50/50, включая топливо и комиссию. Заработок – от 25 000 до 45 000 грн/месяц. Минимальный доход – 300 грн/час, с постоянной обеспеченностью заказами.

Эти вакансии являются отличной возможностью для тех, кто ищет работу в Харькове и области с гибким графиком, стабильной оплатой и без предварительного опыта.

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