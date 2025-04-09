Ми вже звикли до сезонних коливань, нинішнє подорожчання овочів у Харкові все ж таки вражає.

Минулого тижня ціни на деякі товари переважно знижувалися, проте помітне подорожчання овочів у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані порталу Мінфін та з'ясували, що найбльше зросло в ціні.

Ціни на основні овочі, які регулярно використовуються в українських кухнях для приготування традиційних страв чи споживання у свіжому вигляді, суттєво зросли.

Наприклад, капуста, яка традиційно дорожчає навесні, цього року здивувала покупців ціною 72,76 грн за кілограм.

Тим часом ціна на білокачанну капусту зафіксована на 49,85 грн за кілограм, порівняно з 50,82 грн у березні. Вартість варіюється від 44,89 у Metro та Auchan до 62,10у Megamarket.

Морква також подорожчала, з 36,77 гривень у лютому до 41,40 за кілограм. Ціни на неї значно різняться в різних супермаркетах: 35,80 гривень у Metro і 55,70 у Megamarket. Особливо цікаво, що молода морква зникла з ринку навесні, хоча ще у лютому її середня ціна становила 54,76 гривень.

Щодо картоплі, одного з найпопулярніших продуктів у повсякденному раціоні, її середня ціна становить 31,10 грн за кілограм. У Metro вона продається за 27,90 гривень, тоді як у Megamarket ціна досягає 37,50.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.