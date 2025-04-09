Мы уже привыкли к сезонным колебаниям, нынешнее подорожание овощей в Харькове все же впечатляет.

На прошлой неделе цены на некоторые товары преимущественно снижались, однако заметное подорожание овощей в Харькове, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные портала Минфин и выяснили, что больше выросло в стоимости.

Цены на основные овощи, регулярно используемые в украинских кухнях для приготовления традиционных блюд или потребления в свежем виде, существенно выросли.

Например, традиционно дорожащая весной капуста в этом году удивила покупателей ценой 72,76 грн за килограмм.

Между тем, цена на белокочанную капусту зафиксирована на 49,85 грн за килограмм, по сравнению с 50,82 грн в марте. Стоимость варьируется от 44,89 у Metro и Auchan до 62,10 у Megamarket.

Морковь также подорожала с 36,77 гривен в феврале до 41,40 за килограмм. Стоимость на нее значительно отличается в разных супермаркетах: 35,80 гривен у Metro и 55,70 у Megamarket. Особенно интересно, что молодая морковь исчезла с рынка весной, хотя в феврале ее средняя - составляла 54,76 гривен.

Что касается картофеля, одного из самых популярных продуктов в повседневном рационе, его средняя стоимость составляет 31,10 грн за килограмм. У Metro она продается за 27,90 гривен, тогда как у Megamarket - достигает 37,50.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.