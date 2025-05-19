Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Харкові, то кілька цих вакансій можуть стати вам у нагоді.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає дедалі доступнішою завдяки зростаючому попиту на відповідальних і досвідчених працівників, повідомляє Politeka.

У місті відкрито кілька вакансій, які дозволяють людям пенсійного віку залишатися активними та отримувати стабільний дохід.

Так, підприємство в Немишлянському районі шукає охоронця. Вакансія передусім адресована військовим пенсіонерам. Графік — 2/2, зміни тривалістю до 12 годин. Заробітна плата — від 700 до 11 200 грн на місяць, залежно від кількості змін. Працювати потрібно в місті, неподалік метро. Звертатися слід з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 16:00.

На підприємстві у Холодногірському районі відкрита вакансія токаря по дереву. Праця постійна, на напівавтоматичному верстаті. Оплата — від 15 000 до 20 000 грн, залежно від обсягу виконаних робіт. Це чудовий варіант для досвідчених майстрів, зокрема й осіб пенсійного віку, які хочуть продовжувати улюблену справу.

Найвигіднішу пропозицію наразі має компанія, яка займається доставкою питної води. Вакансія водія-експедитора з категоріями B, C або C1 передбачає зарплату від 23 000 до 30 000 грн. Працювати потрібно по місту. Важливо, що роботодавець охоче візьме також студентів і людей з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові — це не лише про зайнятість, а й про гідну оплату, гнучкі умови й можливість відчувати себе потрібними.

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