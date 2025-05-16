У 2025 році в Україні Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання разових грошових виплат до Дня Незалежності в Харкові та інших містах, повідомляє Politeka.

Ці гроші призначені для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також жертв нацистських переслідувань, і будуть здійснені відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань». Виплати будуть здійснюватися відповідно до постанови Кабміну від 27 грудня 2023 року № 1396.

Пенсіонери, які мають право на гроші, отримають їх разом із пенсією в серпні 2025 року. Для цього додатково звертатися не потрібно, все буде нараховано автоматично. Ветерани, які не є пенсіонерами, отримають свої кошти через рахунки військових частин чи установ, де вони проходять службу або працюють. Роботодавці цих осіб повинні подати відповідні заявки.

Ті, хто не є пенсіонером, але має право на виплати до Дня Незалежності в Харкові, повинні подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. Подати її можна особисто в сервісні центри, через пошту або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. У заяві необхідно вказати реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка, а також додати копії паспорта та посвідчення, яке дає право.

Заяву можна подати до 1 серпня 2025 року. Якщо ви не встигаєте, термін подачі буде продовжено до 1 жовтня 2025 року.

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