У травні спостерігається значне подорожчання продуктів у Харкові, що стало помітним для місцевих покупців, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін ми провели в місцевій мережі супермаркетів "Рост".

Зокрема, вартість картоплі "Гранада" (ваг) зросла до 38,90 грн/кг, що є певним збільшенням порівняно з попередніми цінами. Подібне зростання розцінок відзначається і на інших товарах, серед яких капуста молода (ваг), яка тепер коштує 69,90 грн/кг.

Це не єдиний випадок. Банан "Бебі" (ваг) також значно подорожчав – тепер його можна придбати за 159,90 гривень. Яблука Голден (ваг) також подорожчали до 66,90 грн/кг, що також стало сюрпризом для багатьох покупців. Серед інших продуктів, які піднялися в ціннику, — рис довгозернистий пропарений Holms (800 г), що коштує 53,60 грн/пакет, та молоко ультрапастеризоване 1% TF Mileko (900 г), розцінки на яке становлять 37,06 гривень за пакет.

Таку ситуацію можна пояснити кількома факторами, зокрема підвищенням вартості транспортування та впливом змін на глобальних ринках. Окрім того, це пов'язано з коливанням попиту та пропозиції, а також з витратами виробників та постачальників.

Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося багатьох категорій товарів, що стало додатковим випробуванням для багатьох харків'ян, які змушені адаптувати свої витрати до нових умов. Споживачам варто ретельно планувати свої витрати та слідкувати за подальшими змінами цін на основні товари.

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