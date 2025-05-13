В мае наблюдается значительное подорожание продуктов в Харькове, что стало заметным для местных покупателей, сообщает Politeka.

Мониторинг цен мы провели в местной сети супермаркетов " Рост ".

В частности, стоимость картофеля "Гранада" (весов) выросла до 38,90 грн/кг, что является определенным увеличением по сравнению с предыдущими ценами. Подобный рост расценок отмечается и на других товарах, среди которых капуста молодая (весов), которая теперь стоит 69,90 грн/кг.

Это не единственный случай. Банан "Беби" (вес) также значительно подорожал – теперь его можно приобрести за 159,90 гривен. Яблоки Голден также подорожали до 66,90 грн/кг, что также стало сюрпризом для многих покупателей. Среди других поднявшихся в ценнике продуктов — рис длиннозернистый пропаренный Holms (800 г), который стоит 53,60 грн/пакет, и молоко ультрапастеризованное 1% TF Mileko (900 г), расценки на которое составляют 37,06 гривен за пакет.

Такую ситуацию можно объяснить несколькими факторами, в частности, повышением стоимости транспортировки и влиянием изменений на глобальных рынках. Кроме того, это связано с колебанием спроса и предложения, а также с затратами производителей и поставщиков.

Подорожание продуктов в Харькове коснулось многих категорий товаров, что стало дополнительным испытанием для многих харьковчан, вынужденных адаптировать свои расходы к новым условиям. Потребителям следует тщательно планировать свои расходы и следить за дальнейшими изменениями цен на основные товары.

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