Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області стало одним з найбільш актуальним в останні дні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області наразі не передбачено, оскільки в Україні діє мораторій на зростання цін на комунальні послуги, введений урядом, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією, оприлюдненою місцевими органами влади, тариф на воду, газ та електроенергію залишатиметься стабільним протягом наступного місяця.

Розцінки на воду в Харкові залишаються одними з найнижчих в Україні. Для харків'ян ціна на холодну воду становить 24,51 грн за кубометр. Поряд з цим, ціна на гарячу воду в регіоні може варіюватися від 80,62 до 93,22 грн, залежно від постачальника та наявності додаткових послуг, таких як сушарки. Вартість газу також залишиться незмінним. Продовження дії постанови Кабінету Міністрів України №812, яка передбачає фіксовану вартість на блакитне паливо до 31 жовтня 2025 року, дозволить уникнути підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області.

Також важливо зазначити, що ціна на електроенергію для населення Харкова та області залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що розцінки на електрику для населення не змінюватимуться навіть після завершення опалювального сезону. Всі ці зміни мають значно вплинути на фінансове навантаження на домогосподарства харків'ян, дозволяючи їм зберегти бюджет на належному рівні в умовах економічної нестабільності.

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