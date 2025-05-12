Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стал одним из наиболее актуальных в последние дни.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не предусмотрено, поскольку в Украине действует мораторий на рост цен на коммунальные услуги, введенный правительством, сообщает Politeka.

Согласно информации, обнародованной местными органами власти, тариф на воду, газ и электроэнергию будет оставаться стабильным в течение следующего месяца.

Расценки на воду в Харькове остаются одними из самых низких в Украине. Для харьковчан цена холодной воды составляет 24,51 грн за кубометр. Наряду с этим цена на горячую воду в регионе может варьироваться от 80,62 до 93,22 грн, в зависимости от поставщика и наличия дополнительных услуг, таких как сушилки. Стоимость газа также остается неизменным. Продление действия постановления Кабинета Министров Украины №812, предусматривающего фиксированную стоимость на голубое топливо до 31 октября 2025 года, позволит избежать повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области.

Также важно отметить, что цена электроэнергии для населения Харькова и области останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что расценки на электричество для населения не будут меняться даже после завершения отопительного сезона. Все эти изменения должны оказать значительное влияние на финансовую нагрузку на домохозяйства харьковчан, позволяя им сохранить бюджет на должном уровне в условиях экономической нестабильности.

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