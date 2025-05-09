Субсидії для ВПО в Харкові тепер надаватимуться за новою схемою, це стало можливим після змін до постанови Кабінету Міністрів №422, ухваленої 11 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Подробиці оновлень роз’яснила юристка Наталія Юрлова у коментарі Суспільному.

Головне нововведення — переселенець має право скористатися лише однією державною програмою допомоги. Якщо оформлено субсидію на оренду житла, отримання допомоги по програмі «Прихисток» або на проживання автоматично припиняється, і навпаки. Ці види підтримки взаємовиключні.

Постанова дозволяє оформлювати субсидії для ВПО в Харкові на частину житлового приміщення. Це може бути, наприклад, окрема кімната. Важливо, щоб у договорі оренди чітко зазначалися її площа та розташування в житлі.

Тепер на субсидію можуть спільно подаватися навіть люди, які не є родичами. Це актуально для переселенців, які разом орендують нерухомість. У заяві потрібно вказати склад домогосподарства та визначити одну уповноважену особу. Такий підхід дає змогу отримати допомогу, навіть якщо житло складно розділити на частини — наприклад, у випадку оренди однокімнатної квартири.

Проте варто пам’ятати, що склад домогосподарства може бути перевірений Національною соціальною сервісною службою.

Раніше обов’язковою умовою була типова форма договору оренди. Тепер сторони можуть користуватися власними зручними шаблонами. Спільна подача документів із наймодавцем потрібна лише у випадку, якщо той претендує на компенсацію сплаченого податку. Але незалежно від обставин, підпис власника житла має бути в договорі.

Оформити субсидії для ВПО в Харкові можна: особисто в управлінні Пенсійного фонду; через електронний кабінет або мобільний застосунок ПФУ; у найближчому ЦНАПі.

За новими правилами, держава компенсує лише частину орендної плати. Наймач має щомісяця сплачувати хоча б мінімальну суму самостійно. Формула субсидії враховує різницю між реальною платою та державною компенсацією, щоб адаптувати допомогу до різних регіонів і вартості житла в них.

Раніше субсидію призначали максимум на рік. Тепер вона автоматично перепризначатиметься кожні шість місяців — за умови, що не змінився склад домогосподарства, доходи або інші ключові дані. Але перевірки з боку держави залишаються чинними.

Юридичні особи — зокрема забудовники — тепер можуть здавати житло в оренду переселенцям. Хоча компенсація податку на прибуток таким орендодавцям не передбачена, самі переселенці можуть оформити субсидію самостійно. Для цього достатньо мати на руках оригінал договору оренди.

Щоб полегшити вибір між різними видами державної допомоги, переселенцям запропоновано інструмент для попереднього розрахунку субсидії. Це допоможе зрозуміти, чи варто переходити з однієї програми на іншу, наприклад, із допомоги на проживання на субсидію за оренду.

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