Субсидии для ВПЛ в Харькове теперь будут предоставляться по новой схеме, что стало возможным после изменений в постановление Кабинета Министров №422, принятое 11 апреля 2025 года, сообщает Politeka.net.

Подробности обновлений разъяснила юрист Наталья Юрлова в комментарии Суспильного.

Главное нововведение – переселенец имеет право воспользоваться только одной государственной программой помощи. Если оформлена субсидия на аренду жилья, получение пособия по Приюту или на жительство автоматически прекращается, и наоборот. Эти виды поддержки взаимоисключают.

Постановление позволяет оформлять субсидии для ВПЛ в Харькове на часть жилого помещения. Это может быть, к примеру, отдельная комната. Важно, чтобы в договоре четко указывалась его площадь и расположение в жилье.

Теперь ее могут совместно подаваться даже люди, не являющиеся родственниками. Это актуально для переселенцев, вместе арендующих недвижимость. В заявлении следует указать состав домохозяйства и определить одно уполномоченное лицо. Такой подход позволяет получить помощь, даже если жилье сложно разделить на части, например, в случае однокомнатной квартиры.

Однако следует помнить, что состав домохозяйства может быть проверен Национальной социальной сервисной службой.

Раньше обязательным условием являлась типичная форма договора аренды. Теперь стороны могут пользоваться своими удобными шаблонами. Совместная подача документов с наймодателем нужна только в том случае, если тот претендует на компенсацию уплаченного налога. Но независимо от обстоятельств подпись собственника жилья должна быть в договоре.

Оформить субсидии для ВПЛ в Харькове можно: лично в управлении Пенсионного фонда; через электронный кабинет или мобильное приложение ПФУ; в ближайшем ЦНАПе.

По новым правилам государство компенсирует лишь часть арендной платы. Наниматель должен ежемесячно платить хотя бы минимальную сумму самостоятельно. Формула учитывает разницу между реальной платой и государственной компенсацией, чтобы адаптировать помощь к разным регионам и стоимости дома в них.

Раньше ее назначали максимум в год. Теперь она будет автоматически переназначаться каждые шесть месяцев — при условии, что не изменился состав домохозяйства, доходы или другие ключевые данные. Но проверки со стороны государства остаются в силе.

Юридические лица, в частности застройщики, теперь могут сдавать жилье в аренду переселенцам. Хотя компенсация налога на прибыль таким арендодателям не предусмотрена, сами переселенцы могут оформить ее самостоятельно. Для этого достаточно иметь в руках оригинал договора.

Чтобы облегчить выбор между разными видами государственной помощи, переселенцам предложен инструмент для предварительного расчета льгот. Это поможет понять, следует ли переходить с одной программы на другую, например, с помощи на проживание на субсидию за аренду.

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