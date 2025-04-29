Робота в Харкові знайдеться для пенсіонерів - низка компаній пропонує хорошу зарплату та непогані умови праці, повідомляє Politeka.net.
Ми знайшли кілька цікавих вакансій.
Юридичний онлайн клуб розширюється і запрошує до співпраці юристів. Ця робота в Харкові пропонується навіть для пенсіонерів та людей з інвалідністю.
Вимоги до кандидатів на посаду:
– вільне володіння державною мовою;
– наявність вищої освіти за спеціальністю «Право» не нижче першого (бакалаврського) рівня;
– впевнене користування комп’ютером, зокрема вміння самостійно створювати текстові документи та таблиці;
– навички роботи з правовими інформаційними системами та онлайн-ресурсами, здатність здійснювати пошук і обробку нормативно-правової інформації за допомогою технічних засобів;
– розвинені комунікативні навички як в усній, так і в письмовій формі: вміння консультувати, надавати правові роз’яснення та інформувати з різних галузей права;
– аналітичне мислення, здатність оперативно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію;
– орієнтованість на правову підтримку клієнтів, вміння зрозуміти потреби людини та надати кваліфіковану допомогу;
– гідність, повага до інших, доброчесність, толерантність, відповідальність і стресостійкість.
Умови праці:
Графік – з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00 (обідня перерва включена). Вихідні дні – субота та неділя. Зарплата становить 25 тисяч гривень.
Крім цього робота в Харкові для пенсіонерів знайдеться для торгового представника. Компанія шукає цілеспрямованого торгового представника з гуртових продажів витратних матеріалів на авто для роботи у місті та області. На вакансію готові взяти пенсіонера чи студента. Зарплата складає 30 тисяч + 5% з продажів.
Вимоги до кандидата:
– Досвід роботи у цій сфері не менше 2 років;
– Вища освіта;
– Розвинені комунікативні навички та вміння вести ефективні переговори;
– Високий рівень відповідальності, організованість, ініціативність;
– Наявність автомобіля буде перевагою.
Основні обов’язки:
– Активний пошук нових клієнтів та розширення власної клієнтської бази;
– Проведення переговорів і укладання договорів з потенційними та наявними партнерами;
– Надання консультацій клієнтам щодо асортименту продукції;
– Планування, організація та контроль виконання планів продажів;
– Ведення звітності з продажів та контроль взаєморозрахунків із клієнтами.
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