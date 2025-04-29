Робота в Харкові знайдеться для пенсіонерів, компанії пропонують офіційне працевлаштування та хорошу зарплату

Робота в Харкові знайдеться для пенсіонерів - низка компаній пропонує хорошу зарплату та непогані умови праці, повідомляє Politeka.net.

Ми знайшли кілька цікавих вакансій.

Юридичний онлайн клуб розширюється і запрошує до співпраці юристів. Ця робота в Харкові пропонується навіть для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Вимоги до кандидатів на посаду:

– вільне володіння державною мовою;

– наявність вищої освіти за спеціальністю «Право» не нижче першого (бакалаврського) рівня;

– впевнене користування комп’ютером, зокрема вміння самостійно створювати текстові документи та таблиці;

– навички роботи з правовими інформаційними системами та онлайн-ресурсами, здатність здійснювати пошук і обробку нормативно-правової інформації за допомогою технічних засобів;

– розвинені комунікативні навички як в усній, так і в письмовій формі: вміння консультувати, надавати правові роз’яснення та інформувати з різних галузей права;

– аналітичне мислення, здатність оперативно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію;

– орієнтованість на правову підтримку клієнтів, вміння зрозуміти потреби людини та надати кваліфіковану допомогу;

– гідність, повага до інших, доброчесність, толерантність, відповідальність і стресостійкість.

Умови праці:

Графік – з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00 (обідня перерва включена). Вихідні дні – субота та неділя. Зарплата становить 25 тисяч гривень.

Крім цього робота в Харкові для пенсіонерів знайдеться для торгового представника. Компанія шукає цілеспрямованого торгового представника з гуртових продажів витратних матеріалів на авто для роботи у місті та області. На вакансію готові взяти пенсіонера чи студента. Зарплата складає 30 тисяч + 5% з продажів.

Вимоги до кандидата:

– Досвід роботи у цій сфері не менше 2 років;

– Вища освіта;

– Розвинені комунікативні навички та вміння вести ефективні переговори;

– Високий рівень відповідальності, організованість, ініціативність;

– Наявність автомобіля буде перевагою.

Основні обов’язки:

– Активний пошук нових клієнтів та розширення власної клієнтської бази;

– Проведення переговорів і укладання договорів з потенційними та наявними партнерами;

– Надання консультацій клієнтам щодо асортименту продукції;

– Планування, організація та контроль виконання планів продажів;

– Ведення звітності з продажів та контроль взаєморозрахунків із клієнтами.

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