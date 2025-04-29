Работа в Харькове найдется для пенсионеров, компании предлагают официальное трудоустройство и хорошую зарплату

Работа в Харькове найдется для пенсионеров – ряд компаний предлагает хорошую зарплату и неплохие условия труда, сообщает Politeka.net.

Мы нашли несколько интересных вакансий.

Юридический онлайн клуб расширяется и приглашает к сотрудничеству юристов. Эта работа в Харькове предлагается даже пенсионерам и людям с инвалидностью.

Требования к кандидатам на должность:

– свободное владение государственным языком;

– наличие высшего образования по специальности «Право» не ниже первого (бакалаврского) уровня;

– уверенное использование компьютера, в том числе умение самостоятельно создавать текстовые документы и таблицы;

– навыки работы с правовыми информационными системами и онлайн-ресурсами, способность осуществлять поиск и обработку нормативно-правовой информации с помощью технических средств;

– развитые коммуникативные навыки как в устной, так и в письменной форме: умение консультировать, предоставлять правовые разъяснения и информировать из разных областей права;

– аналитическое мышление, способность оперативно находить и прорабатывать необходимую информацию;

– ориентированность на правовую поддержку клиентов, умение понять потребности человека и оказать квалифицированную помощь;

– достоинство, уважение к другим, добродетель, толерантность, ответственность и стрессоустойчивость.

Условия труда:

График – с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв включен). Выходные дни – суббота и воскресенье.

Кроме этого, работа в Харькове для пенсионеров найдется для торгового представителя. Компания ищет целенаправленного торгового представителя по оптовым продажам расходных материалов на авто. Вакансию готовы взять пенсионера или студента. Зарплата составляет 30 тысяч + 5% с продаж.

Требования к кандидату:

– опыт в этой сфере не менее 2 лет;

– высшее образование;

– развитые коммуникативные навыки и умение вести эффективные переговоры;

– высокий уровень ответственности, организованность, инициативность;

– Наличие автомобиля будет преимуществом.

Основные обязанности:

– активный поиск новых клиентов и расширение собственной клиентской базы;

– проведение переговоров и заключение договоров с потенциальными и имеющимися партнерами;

– предоставление консультаций клиентам по ассортименту продукции; – планирование, организация и контроль выполнения планов продаж; – ведение отчетности по продажам и контроль взаиморасчетов с клиентами.



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