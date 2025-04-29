Работа в Харькове найдется для пенсионеров – ряд компаний предлагает хорошую зарплату и неплохие условия труда, сообщает Politeka.net.
Мы нашли несколько интересных вакансий.
Юридический онлайн клуб расширяется и приглашает к сотрудничеству юристов. Эта работа в Харькове предлагается даже пенсионерам и людям с инвалидностью.
Требования к кандидатам на должность:
– свободное владение государственным языком;
– наличие высшего образования по специальности «Право» не ниже первого (бакалаврского) уровня;
– уверенное использование компьютера, в том числе умение самостоятельно создавать текстовые документы и таблицы;
– навыки работы с правовыми информационными системами и онлайн-ресурсами, способность осуществлять поиск и обработку нормативно-правовой информации с помощью технических средств;
– развитые коммуникативные навыки как в устной, так и в письменной форме: умение консультировать, предоставлять правовые разъяснения и информировать из разных областей права;
– аналитическое мышление, способность оперативно находить и прорабатывать необходимую информацию;
– ориентированность на правовую поддержку клиентов, умение понять потребности человека и оказать квалифицированную помощь;
– достоинство, уважение к другим, добродетель, толерантность, ответственность и стрессоустойчивость.
Условия труда:
График – с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв включен). Выходные дни – суббота и воскресенье.
Кроме этого, работа в Харькове для пенсионеров найдется для торгового представителя. Компания ищет целенаправленного торгового представителя по оптовым продажам расходных материалов на авто. Вакансию готовы взять пенсионера или студента. Зарплата составляет 30 тысяч + 5% с продаж.
Требования к кандидату:
– опыт в этой сфере не менее 2 лет;
– высшее образование;
– развитые коммуникативные навыки и умение вести эффективные переговоры;
– высокий уровень ответственности, организованность, инициативность;
– Наличие автомобиля будет преимуществом.
Основные обязанности:
– активный поиск новых клиентов и расширение собственной клиентской базы;
– проведение переговоров и заключение договоров с потенциальными и имеющимися партнерами;
– предоставление консультаций клиентам по ассортименту продукции; – планирование, организация и контроль выполнения планов продаж; – ведение отчетности по продажам и контроль взаиморасчетов с клиентами.
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