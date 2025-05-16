В 2025 году в Украине Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления разовых денежных выплат ко Дню Независимости в Харькове и других городах, сообщает Politeka.

Эти деньги предназначены для ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также жертв нацистских преследований и будут осуществлены в соответствии с Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований». Выплаты будут производиться в соответствии с постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 года №1396.

Пенсионеры, имеющие право на деньги, получат их вместе с пенсией в августе 2025 года. Для этого дополнительно обращаться не нужно, все будет начислено автоматически. Ветераны, не являющиеся пенсионерами, получат свои средства через счета воинских частей или учреждений, где они проходят службу или работают. Работодатели этих лиц должны подать заявки.

Те, кто не пенсионер, но имеет право на выплаты ко Дню Независимости в Харькове, должны подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Подать ее можно лично в сервисные центры, по почте или онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. В заявлении необходимо указать реквизиты документов, подтверждающих лицо, номер банковского счета, а также добавить копии паспорта и удостоверение, дающее право.

Заявление можно подать до 1 августа 2025г. Если вы не успеваете, срок подачи будет продлен до 1 октября 2025 года.

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