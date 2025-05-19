Если вы ищете работу для пенсионеров в Харькове, то несколько этих вакансий могут вам пригодиться.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее благодаря растущему спросу на ответственных и опытных работников, сообщает Politeka.

В городе открыто несколько вакансий, позволяющих людям пенсионного возраста оставаться активными и получать стабильный доход.

Так, предприятие в Немышлянском районе ищет охранника . Вакансия, прежде всего, адресована военным пенсионерам. График – 2/2, изменения продолжительностью до 12 часов. Заработная плата – от 700 до 11 200 грн в месяц, в зависимости от количества изменений. Работать нужно в городе, недалеко от метро. Обращаться следует с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

На предприятии в Холодногорском районе открыта вакансия токаря по дереву . Работать нужно на полуавтоматическом станке. Оплата – от 15 000 до 20 000 грн, в зависимости от объема выполненных работ. Это отличный вариант для опытных мастеров, в том числе и лиц пенсионного возраста, желающих продолжать любимое дело.

Самое выгодное предложение сейчас у компании, которая занимается доставкой питьевой воды. Вакансия водителя-экспедитора с категориями B, C или C1 предусматривает зарплату от 23000 до 30000 грн. Работать нужно по городу. Важно, что работодатель с готовностью возьмет также студентов и людей с инвалидностью.

Следовательно, работа для пенсионеров в Харькове — это не только о занятости, но и о достойной оплате, гибких условиях и возможности чувствовать себя нужными.

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