Надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові спрямоване на підвищення якості життя вразливих категорій.

Фахівці територіального центру Немишлянського району продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Харківській міській раді.

Це забезпечує соціальну допомогу вдома для внутрішньо переміщених осіб похилого віку та людей з інвалідністю за місцем фактичного проживання.

Соціальні працівники активно підтримують у повсякденних потребах — вони купують і доставляють продукти харчування, ліки, допомагають у прибиранні та пранні, оформлюють необхідні документи та здійснюють платежі.

Крім того, фахівці готують їжу самостійно або ж привозять гарячі обіди з найближчих пунктів безкоштовного харчування, що значно полегшує життя маломобільним громадянам. Така підтримка спрямована на підвищення якості життя вразливих категорій населення та допомогу у складних умовах переселення.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові особи, які мешкають на території Немишлянського району, можуть звернутися за адресою: бул. Богдана Хмельницького, 10-а, з понеділка по п’ятницю, або за телефонами (057) 725-31-15 та (096) 059-86-54.

Ця ініціатива забезпечує безперебійну підтримку тим, хто найбільше потребує допомоги, і нагадує про важливість суспільної солідарності у часи викликів.

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