Предоставление бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове направлено на повышение качества жизни уязвимых категорий.

Специалисты территориального центра Немышлянского района продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Харьковском городском совете.

Это обеспечивает социальную помощь на дому для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по месту фактического проживания.

Социальные работники активно поддерживают в повседневных потребностях – они покупают и доставляют продукты питания, лекарства, помогают в уборке и стирке, оформляют необходимые документы и производят платежи.

Кроме того, специалисты готовят еду самостоятельно или же привозят горячие обеды из ближайших пунктов бесплатного питания, что значительно облегчает жизнь маломобильным гражданам. Такая поддержка направлена ​​на повышение качества жизни уязвимых категорий населения и помощь в сложных условиях переселения.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове лица, проживающие на территории Немышлянского района, могут обратиться по адресу: бул. Богдана Хмельницкого, 10-я, с понедельника по пятницу или по телефонам (057) 725-31-15 и (096) 059-86-54.

Эта инициатива обеспечивает бесперебойную поддержку тем, кто больше нуждается в помощи, и напоминает о важности общественной солидарности во времена вызовов.

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