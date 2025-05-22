Специалисты территориального центра Немышлянского района продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в Харьковском городском совете.
Это обеспечивает социальную помощь на дому для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по месту фактического проживания.
Социальные работники активно поддерживают в повседневных потребностях – они покупают и доставляют продукты питания, лекарства, помогают в уборке и стирке, оформляют необходимые документы и производят платежи.
Кроме того, специалисты готовят еду самостоятельно или же привозят горячие обеды из ближайших пунктов бесплатного питания, что значительно облегчает жизнь маломобильным гражданам. Такая поддержка направлена на повышение качества жизни уязвимых категорий населения и помощь в сложных условиях переселения.
Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове лица, проживающие на территории Немышлянского района, могут обратиться по адресу: бул. Богдана Хмельницкого, 10-я, с понедельника по пятницу или по телефонам (057) 725-31-15 и (096) 059-86-54.
Эта инициатива обеспечивает бесперебойную поддержку тем, кто больше нуждается в помощи, и напоминает о важности общественной солидарности во времена вызовов.
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