Під час обмеження руху в Харкові водіям надали альтернативні маршрути для об’їзду.

Обмеження руху в Харкові торкнулося вулиці Чернишевської: на ділянці від вулиці Свободи до вулиці Гіршмана проїзд транспорту призупинено до 14 червня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Причиною тимчасового перекриття стало проведення аварійних робіт на газопроводі, які вимагають повного зупинення на зазначеному відрізку.

Для забезпечення об’їзду водіїв проінформували про альтернативні маршрути: транспорту рекомендовано користуватись вул. Сумською, Мироносицькою, Свободи та іншими прилеглими шляхами.

Крім того, аби частково зменшити навантаження на транспортну систему міста та уникнути транспортного колапсу, на період ремонту запроваджено тимчасовий двосторонній рух на відрізку від вулиці Гіршмана до будинку №39 по вул. Чернишевській. Це дозволить частково зберегти зручність пересування для мешканців району.

У міській раді міста просять водіїв поставитися з розумінням до ситуації, враховувати зміни під час планування маршрутів і дотримуватися ПДР.

Такі обмеження руху в Харкові є вимушеним заходом для гарантування безпеки українців на дорозі під час усунення аварійної ситуації.

Після завершення робіт ситуація має стабілізуватися.

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