Ограничение движения в Харькове коснулось улицы Чернышевской: на участке от улицы Свободы до улицы Гиршмана проезд транспорта приостановлен до 14 июня, сообщает Politeka.
Такую информацию дают в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета.
Причиной временного перекрытия стало проведение аварийных работ на газопроводе, требующих полной остановки на указанном отрезке.
Для обеспечения объезда водителей проинформировали об альтернативных маршрутах: транспорт рекомендуется пользоваться ул. Сумской, Мироносицкой, Свободы и другими близлежащими путями.
Кроме того, чтобы частично снизить нагрузку на транспортную систему города и избежать транспортного коллапса, на период ремонта введено временное двустороннее движение на отрезке от улицы Гиршмана до дома №39 по ул. Чернышевской. Это позволит частично сохранить удобство передвижения жителей района.
В городском совете города просят водителей отнестись с пониманием к ситуации, учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать ПДД.
Такие ограничения движения в Харькове являются вынужденной мерой по обеспечению безопасности украинцев на дороге во время устранения аварийной ситуации.
После завершения работ ситуация должна стабилизироваться.
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