Найдешевші квартири в Харкові можна знайти в різних районах міста, що сподобається покупцям.

Ринок нерухомості у травні 2025 року демонструє стійкість, попри складну ситуацію в регіоні, тому досі можна знайти найдешевші квартири в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ціни варіюються залежно від району, стану житла та його близькості до інфраструктури.

Найдешевші квартири в Харкові можна знайти в різних районах міста. Зокрема, пропонується до продажу за 12 500$ ( 517 817,12 грн) затишна однокімнатна квартира в одному з найкомфортніших житлових комплексів міста — ЖК «Вороб’їв Гори», що розташований за адресою: провулок Шевченківський, 32.

Оселя має надзвичайно зручне розташування — лише кілька хвилин до станції метро Академіка Павлова, що робить її особливо привабливою як для постійного проживання, так і для інвестування.

Виконано якісний, продуманий ремонт із використанням добірних матеріалів: стелі оздоблені натяжними полотнами, стіни вкрито декоративною штукатуркою, а підлога й санвузол викладені керамічною плиткою. Усе це створює атмосферу затишку та естетики.

Житло повністю обладнане необхідною побутовою технікою та меблями: у розпорядженні нових власників залишаються пральна машина, холодильник, телевізор, мікрохвильова піч та водонагрівач. Завдяки цьому квартира є готовою до заселення або здачі в оренду без додаткових витрат. Комплекс має закритий паркінг, що забезпечує додатковий комфорт та безпеку для мешканців.

Крім того, найдешевші квартири в Харкові можна знайти подалі від центру міста. Пропонується до продажу за 11 000$ світла, затишна квартира, розташована за адресою проспект Любові Малої, 49 — у тихій парковій зоні, подалі від потенційно небезпечних районів, однак із швидким та зручним доступом до центру міста завдяки вигідному транспортному сполученню.

Цій оселі лише три роки — квартира свіжа, доглянута, у чудовому стані. Після повної реконструкції будинку було оновлено електропроводку, водопровідні труби, проведено утеплення фасаду. Під'їзд — чистий і охайний, а сусіди — спокійні та привітні, що створює комфортне середовище для життя.

Особливою перевагою є низькі комунальні витрати: у найхолодніший зимовий місяць опалення обходиться лише у 300 гривень. Установлені лічильники на воду й електроенергію дозволяють повністю контролювати витрати.

Нещодавно було оновлено сантехніку: встановлено новий умивальник і якісні змішувачі у душовій зоні. З меблів та техніки залишаються:

містка шафа-купе з глибиною 60 см та кріпленням для монітора (монітор також входить у комплект);

з глибиною 60 см та кріпленням для монітора (монітор також входить у комплект); повністю обладнана кухня з витяжкою;

з витяжкою; пральна машинка, бойлер ;

; і, що особливо важливо, кондиціонер з функцією охолодження й обігріву, який забезпечить комфорт як у літню спеку, так і в перехідні сезони до початку опалювального періоду.

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