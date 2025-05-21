Самые дешевые квартиры в Харькове можно найти в разных районах города, понравившегося покупателям.

Рынок недвижимости в мае 2025 года демонстрирует устойчивость, несмотря на сложную ситуацию в регионе, поэтому можно найти самые дешевые квартиры в Харькове, сообщает Politeka.net.

Цены варьируются в зависимости от района, состояния жилья и его близости к инфраструктуре.

Самые дешевые квартиры в Харькове можно найти в разных районах города. В частности, предлагается к продаже за 12 500$ (517 817,12 грн) уютная однокомнатная квартира в одном из самых комфортных жилых комплексов города - ЖК «Воробьев Горы», расположенный по адресу: переулок Шевченковский, 32.

У дома очень удобное расположение — всего несколько минут до станции метро Академика Павлова, что делает ее особенно привлекательной как для постоянного проживания, так и для инвестирования.

Выполнен качественный, продуманный ремонт с использованием отборных материалов: потолки отделаны натяжными полотнами, стены покрыты декоративной штукатуркой, а пол и санузел выложены керамической плиткой. Все это создает атмосферу уюта и эстетики.

Жилье полностью оборудовано необходимой бытовой техникой и мебелью: в распоряжении новых владельцев остаются стиральная машина, холодильник, телевизор, микроволновка и водонагреватель. Благодаря этому квартира готова к заселению или сдаче в аренду без дополнительных затрат. Комплекс имеет закрытый паркинг, обеспечивающий дополнительный комфорт и безопасность жителей.

Кроме того, самые дешевые квартиры в Харькове можно найти подальше от центра города. Предлагают к продаже за за 11 000$ светлая, уютная квартира, расположенная по адресу проспект Любови Малой, 49 — в тихой парковой зоне, подальше от потенциально опасных районов, однако с быстрым и удобным доступом в центр города благодаря выгодному транспортному сообщению.

Этому дому всего три года — квартира свежая, ухоженная, в отличном состоянии. После полной реконструкции дома была обновлена ​​электропроводка, водопроводные трубы, проведено утепление фасада. Подъезд – чистый и чистоплотный, а соседи – спокойные и приветливые, что создает комфортную среду для жизни.

Особым преимуществом низкие коммунальные расходы: в самый холодный зимний месяц отопление обходится только в 300 гривен. Установленные счетчики на воду и электроэнергию позволяют полностью контролировать расходы.

Недавно была обновлена ​​сантехника: установлен новый умывальник и качественные смесители в душевой зоне. Из мебели и техники остается:

вместительный шкаф-купе с глубиной 60 см и креплением для монитора (монитор также входит в комплект);

с глубиной 60 см и креплением для монитора (монитор также входит в комплект); полностью оборудованная кухня с вытяжкой;

с вытяжкой; стиральная машинка, бойлер ;

; и, что особенно важно, кондиционер с функцией охлаждения и обогрева , обеспечивающий комфорт как в летнюю жару, так и в переходные сезоны до начала отопительного периода.

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