Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові передбачає додаткову платіжку, що викликає багато питань в місцевих, повідомляє Politeka.

У компанії "Газмережі" пояснюють, що споживачам додатково нараховуватиметься плата за перевірку технічного стану газового обладнання і труб у будинку. Цю оплату винесено в окрему квитанцію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові означає, що з'явиться так звана "третя платіжка за газ". Це нововведення спрямоване на підтримку безпеки. Саме регулярна перевірка дозволяє вчасно виявляти несправності, уникати аварій і забезпечувати стабільну роботу систем газопостачання.

тариф на воду, кран

Частота таких перевірок залежить від того, наскільки старий будинок. Якщо споруді до 25 років, технічний огляд здійснюють раз на п’ять років. Якщо більше — раз на три. Тобто ця оплата не буде щомісячною, але вона все одно стане ще одним пунктом у загальних витратах на комуналку.

Втім, якщо говорити загалом, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові в травні не відбудеться. В Україні продовжує діяти державний мораторій, який забороняє змінювати ціни без спеціального рішення уряду. Тож у цьому сенсі мешканці міста можуть трохи видихнути.

Наприклад, вартість електроенергії залишиться на рівні 4.32 за кіловат-годину. Гаряча вода, як і раніше, коштуватиме від 80.62 до 93.22 за куб, залежно від наявності сушарки в квартирі та компанії. Холодна вода також без змін, 24.51.

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