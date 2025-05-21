У травні місцеві мешканці побачать по своїх платіжках підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, тож розповідаємо детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові передбачає додаткову платіжку, що викликає багато питань в місцевих, повідомляє Politeka.

У компанії "Газмережі" пояснюють, що споживачам додатково нараховуватиметься плата за перевірку технічного стану газового обладнання і труб у будинку. Цю оплату винесено в окрему квитанцію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові означає, що з'явиться так звана "третя платіжка за газ". Це нововведення спрямоване на підтримку безпеки. Саме регулярна перевірка дозволяє вчасно виявляти несправності, уникати аварій і забезпечувати стабільну роботу систем газопостачання.

Частота таких перевірок залежить від того, наскільки старий будинок. Якщо споруді до 25 років, технічний огляд здійснюють раз на п’ять років. Якщо більше — раз на три. Тобто ця оплата не буде щомісячною, але вона все одно стане ще одним пунктом у загальних витратах на комуналку.

Втім, якщо говорити загалом, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові в травні не відбудеться. В Україні продовжує діяти державний мораторій, який забороняє змінювати ціни без спеціального рішення уряду. Тож у цьому сенсі мешканці міста можуть трохи видихнути.

Наприклад, вартість електроенергії залишиться на рівні 4.32 за кіловат-годину. Гаряча вода, як і раніше, коштуватиме від 80.62 до 93.22 за куб, залежно від наявності сушарки в квартирі та компанії. Холодна вода також без змін, 24.51.

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