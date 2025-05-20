Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові дає можливість забезпечити базові потреби для людей у складних обставинах.

У складний час війни, коли багатьом довелося залишити рідні домівки, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові стала справжнім порятунком, повідомляє Politeka.

Люди поважного віку отримують не просто пакунки з речами, а відчуття, що про них не забули. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові організовується благодійною організацією Карітас. Цю ініціативу підтримують і на міжнародному рівні.

У межах проєкту Emmergency Appeal 24, створеного за участі Карітасу України та Caritas Internationalis, фокус зроблено саме на тих, хто найбільше постраждав від війни і сьогодні потребує елементарної підтримки.

Після масштабної евакуації з небезпечних регіонів було вирішено надати підтримку найбільш вразливим верствам населення. Відтак гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові включає гігієнічні набори, які адаптовані для різних груп людей. Також передають продуктові пакети і навіть спальні мішки для тих, хто не має змоги придбати такі речі самостійно.

Окрім цього, в області діє спеціальний транзитний пункт. Він створений, щоб допомагати людям, які щойно евакуювалися, отримати необхідне у перші дні після переїзду. У місті продовжує працювати також благодійний фонд "Карітас-Спес".

Волонтери цього фонду роздають продуктові набори тим, хто належить до соціально вразливих категорій. Роздача відбувається у центрі на вулиці Гоголя 4 з десятої ранку до першої години дня.

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