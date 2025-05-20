Існує декілька видів гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Харкові та області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Харкові та області надається благодійною організацією Карітас в межах проєкту "Emergency Appeal 24", повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили у прес-службі організації.

Мета — забезпечити першочергові потреби людей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни в Україні, та сприяти їхньому відновленню в безпечних і гідних умовах.

У зв’язку з загостренням ситуації в Харківській області, де постійні обстріли змусили мешканців залишити домівки, команда проєкту терміново розгорнула надання допомоги найбільш уразливим категоріям населення.

Види гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Харкові та області, які надаються в межах проєкту:

засоби гігієни (індивідуальні набори для жінок, чоловіків, дітей та людей з інвалідністю);

продуктові пакунки з базовими продуктами харчування;

спальні мішки для тимчасового прихистку.

Окрім цього, організовано транзитний пункт підтримки для евакуйованих осіб, де надається необхідна інформація та гуманітарна допомога. За консультацією потрібно звертатись за телефоном: 0-800-336-734.

Проєкт впроваджується за підтримки Caritas Ukraine та Caritas Internationalis, що дозволяє швидко реагувати на гуманітарні виклики та допомагати тим, хто найбільше цього потребує.

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