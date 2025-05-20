Есть несколько видов гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове и области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках проекта "Emergency Appeal 24", сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили в пресс-службе организации.

Цель — обеспечить первоочередные потребности людей, пострадавших в результате полномасштабной войны в Украине, и способствовать их восстановлению в безопасных и достойных условиях.

В связи с обострением ситуации в Харьковской области, где постоянные обстрелы заставили жителей покинуть дома, команда проекта срочно развернула оказание поддержки наиболее уязвимым категориям населения.

Виды гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове и области, которые предоставляются в рамках проекта:

средства гигиены (индивидуальные наборы для женщин, мужчин, детей и людей с инвалидностью);

продуктовые пакеты с базовыми продуктами питания;

спальные мешки для временного укрытия.

Кроме того, организован транзитный пункт поддержки для эвакуированных лиц, где предоставляется необходимая информация и гуманитарная помощь. За консультацией следует обращаться по телефону: 0-800-336-734.

Проект внедряется при поддержке Caritas Ukraine и Caritas Internationalis, что позволяет быстро реагировать на вызовы и поддерживать тем, кто больше всего в этом нуждается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: кто может получить больше в Харькове.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Харькове: кому готовы предоставить бесплатное жилье и платить от 12500 грн, перечень вакансий.