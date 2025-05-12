Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові реалізується за підтримки благодійних організацій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас, проте важливо знати всі деталі та умови для отримання підтримки, повідомляє Politeka.net.

Подробиці опублікувала прес-служба організації.

Програма реалізується за підтримки Карітасу України та Caritas Internationalis. Проєкт Emmergency Appeal 24 несе на меті задовольнити першочергові потреби людей, які постраждали від війни в Україні та допомогти їм відновитися в гідних умовах.

У зв’язку з погіршенням ситуації, що спричинило примусову евакуацію з особливо небезпечних територій, була організована підтримка для найбільш уразливих категорій населення.

У межах цієї ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається у вигляді:

гігієнічних засобів (для дітей, жінок, чоловіків та людей з інвалідністю);

продуктових наборів;

спальних мішків.

Окрім того, в Харківській області створено транзитний пункт для координації евакуації та надання оперативної підтримки тим, хто змушений залишити свої домівки.

Підкреслимо також, що безкоштовні продукти у Харкові надає благодійний фонд «Карітас-Спес». У місті триває гуманітарна підтримка від благодійного фонду «Карітас-Спес», який роздає продуктові набори для представників соціально вразливих груп населення - за адресою: вул. Гоголя, 4 у визначені дні тижня, з 10:00 до 13:00.

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