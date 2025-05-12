Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове осуществляется при поддержке благотворительных организаций.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако важно знать все детали и условия получения поддержки, сообщает Politeka.net.

Подробности обнародовала пресс-служба организации.

Программа осуществляется при поддержке Каритаса Украины и Caritas Internationalis. Проект Emmergency Appeal 24 преследует цель удовлетворить первоочередные потребности людей, пострадавших от войны в Украине и помочь им восстановиться в достойных условиях.

В связи с ухудшением ситуации, повлекшей за собой принудительную эвакуацию с особо опасных территорий, была организована поддержка для наиболее уязвимых категорий населения.

В рамках этой инициативы гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется в виде:

гигиенических средств (для детей, женщин, мужчин и людей с инвалидностью);

продуктовых наборов;

спальных мешков.

Кроме того, в Харьковской области создан транзитный пункт для координации эвакуации и оказания оперативной подмога тем, кто вынужден покинуть свои дома.

Подчеркнем также, что бесплатные продукты в Харькове предоставляет благотворительный фонд "Каритас-Спес". В городе продолжается гуманитарная поддержка благотворительного фонда "Каритас-Спес", который раздает продуктовые наборы для представителей социально уязвимых групп населения - по адресу: ул. Гоголя, 4 в определенные дни недели, с 10:00 до 13:00 согласно графику.

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