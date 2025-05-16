Робота для переселенців в Харкові знайдеться на різних посадах, де платять гідну зарплату.

Робота для переселенців в Харкові може допомогти тим українцям, що опинились у важких обставинах через війну, розв'язану росією, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити ВПО.

Так, робота для переселенців в Харкові знайдеться для українців різних професій. Зокрема з'явилась вакансія продавця в магазин за адресою вул. Вокзальна 4.

Вимоги до кандидата: 18 або більше років; обов’язкова наявність дійсного документу про військовий облік (для чоловіків).

Обов'язки: викладка товарів; контроль відповідності і наявності цінників; розрахунок на касі (це не складно, ми навчаємо); підтримка чистоти та порядку; сприяння збереженню товарів.

Крім того роботодавець надає матеріальну допомогу ВПО та людям з інвалідністю. Зарплата від 12500 грн без верхньої межі (за 18 робочих днів). Магазин дає 15 % знижку на покупки товарів в нашій мережі.

Також робче місце пропонується для жінок. На базі відпочинку є вакансії для прибиральниці. Роботодавець обіцяє 13 000 - 15 000 грн зарплати та надати місце проживанням. При чому проживання безкоштовне для ВПО. До того ж відмічається, що на базу відпочинку готові взяти родину переселенців та надати їм роботи в межах бази.

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