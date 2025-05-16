Работа для переселенцев в Харькове найдется на разных должностях, где платят достойную зарплату.

Работа для переселенцев в Харькове может помочь тем украинцам, которые оказались в тяжелых обстоятельствах из-за войны, развязанной россией, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить ВПЛ.

Так, работа для переселенцев в Харькове найдется для украинцев разных профессий. В частности, появилась вакансия продавца в магазин по адресу ул. Вокзальная 4.

Требования к кандидату: 18 или более лет; обязательно наличие действительного документа о военном учете (для мужчин).

Обязанности: выкладка товаров; контроль соответствия и наличия ценников; расчет на кассе (это не сложно, мы учим); поддержание чистоты и порядка; содействие хранению товаров.

Кроме того, работодатель предоставляет материальную помощь ВПО и людям с инвалидностью. Зарплата от 12500 грн без верхнего предела (за 18 рабочих дней).Магазин дает 15% скидку на покупки товаров в нашей сети.

Также рабочее место предлагается женщинам. На базе отдыха есть вакансии для уборщицы. Работодатель обещает 13 000 - 15 000 грн зарплаты и предоставить место проживаниям. Причем проживание бесплатно для ВПЛ. К тому же, отмечается, что на базу отдыха готовы взять семью переселенцев и предоставить им работы в пределах базы.

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