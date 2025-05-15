Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надаэться за декількох умов та критеріїв.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту "Зимова підтримка 2024-2025 року", повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці та як отримати підтримку.

У рамках проєкту внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни місцеві жителі можуть отримати одноразову фіндопомогу для підготовки до зимового періоду.

Мета програми: забезпечити найбільш уразливі категорії населення ресурсами для опалення домівок у холодний сезон.

Передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надання грошової підтримки для:

придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети);

оплати комунальних послуг (газ, електроенергія).

Претендувати на виплату можуть особи, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

самотній батько/мати чи опікун неповнолітніх дітей;

вагітні жінки чи матері з дітьми до 3 років;

люди з важкими захворюваннями, які обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дорогого лікування;

особи з інвалідністю (1 або 2 група, інвалідність з дитинства, або визначені за Вашингтонськими критеріями);

багатодітні сім’ї (троє і більше неповнолітніх дітей);

самотні особи похилого віку (60+), які не мають підтримки від працездатних родичів.

Також обов’язково потрібно відповідати соціально-економічним критеріям:

дохід домогосподарства нижчий за прожитковий мінімум — менше ніж 6 318 грн на одну особу ;

родина не може задовольнити основні життєві потреби хоча б в одному з напрямів: їжа, вода, гігієна, ліки, одяг, освіта чи транспорт.

Участь у програмі доступна лише для домогосподарств, які не отримували аналогічної допомоги від інших гуманітарних організацій. Програма діє виключно на території Золочівської та Печенізької громад.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.