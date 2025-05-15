Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту "Зимова підтримка 2024-2025 року", повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо подробиці та як отримати підтримку.
У рамках проєкту внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни місцеві жителі можуть отримати одноразову фіндопомогу для підготовки до зимового періоду.
Мета програми: забезпечити найбільш уразливі категорії населення ресурсами для опалення домівок у холодний сезон.
Передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надання грошової підтримки для:
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придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети);
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оплати комунальних послуг (газ, електроенергія).
Претендувати на виплату можуть особи, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:
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самотній батько/мати чи опікун неповнолітніх дітей;
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вагітні жінки чи матері з дітьми до 3 років;
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люди з важкими захворюваннями, які обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дорогого лікування;
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особи з інвалідністю (1 або 2 група, інвалідність з дитинства, або визначені за Вашингтонськими критеріями);
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багатодітні сім’ї (троє і більше неповнолітніх дітей);
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самотні особи похилого віку (60+), які не мають підтримки від працездатних родичів.
Також обов’язково потрібно відповідати соціально-економічним критеріям:
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дохід домогосподарства нижчий за прожитковий мінімум — менше ніж 6 318 грн на одну особу;
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родина не може задовольнити основні життєві потреби хоча б в одному з напрямів: їжа, вода, гігієна, ліки, одяг, освіта чи транспорт.
Участь у програмі доступна лише для домогосподарств, які не отримували аналогічної допомоги від інших гуманітарних організацій. Програма діє виключно на території Золочівської та Печенізької громад.
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