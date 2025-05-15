Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется по нескольким условиям и критериям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительной организацией Каритас в рамках проекта "Зимняя поддержка 2024-2025 года", сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности и как получить поддержку.

В рамках проекта внутренне перемещенные лица и пострадавшие от войны местные жители могут получить единовременную финпомощь для подготовки к зимнему периоду.

Цель программы: обеспечить наиболее уязвимые категории населения ресурсами для отопления домов в холодный сезон.

Предусматривает гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставление денежной поддержки для:

приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты);

оплаты коммунальных услуг (газ, электроэнергия)

Претендовать на выплату могут лица, отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости :

одинокий родитель/мать или опекун несовершеннолетних детей;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет;

люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающие физические или психические возможности и нуждающиеся в дорогостоящем лечении;

лица с инвалидностью (1 или 2 группа, инвалидность с детства или определены по Вашингтонским критериям);

многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);

одинокие пожилые люди (60+), не имеющие поддержки от трудоспособных родственников.

Также обязательно нужно отвечать социально-экономическим критериям :

доход домохозяйства ниже прожиточного минимума — менее 6 318 грн на одного человека ;

семья не может удовлетворить основные потребности жизни хотя бы в одном из направлений: еда, вода, гигиена, лекарства, одежда, образование или транспорт.

Участие в программе доступно только для домохозяйств , не получавших аналогичной помощи от других гуманитарных организаций. Программа действует исключительно на территории Золочевской и Печенежской общин.

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