Основна надбавка до пенсії у 2025 року нараховується з місяця, що настає після досягнення відповідного віку.

Українське законодавство передбачає спеціальні надбавки до пенсії у 2025 році, і частина пенсіонерів в Харкові отримає підвищення, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, які доплати можна отримати.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери мають право на вікові доплати після досягнення певного віку:

у 70 — 300 гривень;

у 75 — 456 гривень;

у 80 — 570 гривень.

Надбавка до пенсії у 2025 року нараховується з місяця, що настає після досягнення відповідного віку. Тобто у травні ці доплати вперше отримають в Харкові ті, хто відзначив день народження у квітні.

Перша виплата розраховується пропорційно до кількості днів, що залишилися в місяці після дня народження, тому вона може бути меншою за повну суму. Вона нараховується автоматично за даними Пенсійного фонду — звертатися з заявами не потрібно.

Окрема категорія — Почесні донори України, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Вони мають право на щомісячну пенсійну доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Станом на 2025 рік ця сума становить 302,80 грн (прожитковий мінімум — 3 028 грн).

Крім того,надбавка до пенсії у 2025 року передбачена в Харкові і для пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Згідно із законодавчими змінами, таким особам надається щомісячна доплата у розмірі 944 грн.

Втім, ця доплата надається лише за наявності певних умов:

пенсіонеру виповнилося 80 років;

він отримує пенсію за віком;

проживає один, без рідних або опікунів;

має медичний висновок про необхідність догляду (видається лікарсько-консультативною комісією — ЛКК).

Варто зазначити, що ця доплата не стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за інвалідністю.

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