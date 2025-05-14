Українське законодавство передбачає спеціальні надбавки до пенсії у 2025 році, і частина пенсіонерів в Харкові отримає підвищення, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, які доплати можна отримати.
Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери мають право на вікові доплати після досягнення певного віку:
- у 70 — 300 гривень;
- у 75 — 456 гривень;
- у 80 — 570 гривень.
Надбавка до пенсії у 2025 року нараховується з місяця, що настає після досягнення відповідного віку. Тобто у травні ці доплати вперше отримають в Харкові ті, хто відзначив день народження у квітні.
Перша виплата розраховується пропорційно до кількості днів, що залишилися в місяці після дня народження, тому вона може бути меншою за повну суму. Вона нараховується автоматично за даними Пенсійного фонду — звертатися з заявами не потрібно.
Окрема категорія — Почесні донори України, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Вони мають право на щомісячну пенсійну доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Станом на 2025 рік ця сума становить 302,80 грн (прожитковий мінімум — 3 028 грн).
Крім того,надбавка до пенсії у 2025 року передбачена в Харкові і для пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Згідно із законодавчими змінами, таким особам надається щомісячна доплата у розмірі 944 грн.
Втім, ця доплата надається лише за наявності певних умов:
- пенсіонеру виповнилося 80 років;
- він отримує пенсію за віком;
- проживає один, без рідних або опікунів;
- має медичний висновок про необхідність догляду (видається лікарсько-консультативною комісією — ЛКК).
Варто зазначити, що ця доплата не стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за інвалідністю.
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