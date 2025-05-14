Основная надбавка к пенсии в 2025 году начисляется с месяца, наступающего после достижения соответствующего возраста.

Украинское законодательство предусматривает специальные надбавки к пенсии в 2025 году и часть пенсионеров в Харькове получит повышение, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько денег можно получить.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пожилые люди имеют право на возрастные выплаты после достижения определенного возраста:

в 70 - 300 гривен;

в 75 - 456 гривен;

в 80 - 570 гривен.

Надбавка к пенсии в 2025 году начисляется с месяца, следующего за достижением соответствующего возраста. То есть, в мае эти доплаты впервые получат в Харькове те, кто отметил день рождения в апреле.

Первая выплата рассчитывается пропорционально количеству дней, оставшихся в месяце после дня рождения, поэтому она может быть меньше полной суммы. Она начисляется автоматически по данным ПФУ – обращаться с заявлениями не нужно.

Отдельная категория — Почетные доноры Украины, безвозмездно сдавшие 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Они имеют право на ежемесячную пенсионную доплату в размере 10% прожиточного минимума для трудоспособного лица. По состоянию на 2025 год эта сумма составляет 302,80 грн (прожиточный минимум – 3 028 грн).

Кроме того, надбавка к пенсии в 2025 году предусмотрена в Харькове и для пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Согласно законодательным изменениям, таким лицам предоставляется ежемесячная доплата в размере 944 грн.

Впрочем, эта доплата предоставляется только при наличии определенных условий:

исполнилось 80 лет;

он получает выплаты по возрасту;

проживает один, без родных или опекунов;

имеет медицинское заключение о необходимости ухода (выдается врачебно-консультативной комиссией - ЛКК).

Следует отметить, что эта доплата не касается пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности.

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