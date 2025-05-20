Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове позволяет обеспечить базовые потребности для людей в сложных обстоятельствах.

В сложное время войны, когда многим пришлось покинуть родные дома, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове стала настоящим спасением, сообщает Politeka.

Люди почтенного возраста получают не просто свертки с вещами, а ощущение, что о них не забыли. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове организуется благотворительной организацией Каритас. Эту инициативу поддерживают и на международном уровне.

В рамках проекта Emmergency Appeal 24, созданного при участии Каритаса Украины и Caritas Internationalis, фокус сделан именно на тех, кто больше всего пострадал от войны и сегодня нуждается в элементарной поддержке.

После масштабной эвакуации из опасных регионов было решено оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Следовательно, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове включает гигиенические наборы, адаптированные для разных групп людей. Также передают продуктовые пакеты и даже спальные мешки для тех, кто не имеет возможности приобрести такие вещи самостоятельно.

Кроме того, в области действует специальный транзитный пункт. Он создан, чтобы помогать людям, которые только что эвакуировались, получить необходимое в первые дни после переезда. В городе продолжает работать благотворительный фонд "Каритас-Спес".

Волонтеры этого фонда раздают продуктовые наборы тем, кто относится к социально уязвимым категориям. Раздача происходит в центре на улице Гоголя 4 с десяти утра до часу дня.

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