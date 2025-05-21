В мае местные жители увидят по своим платежкам повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове, так что рассказываем подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове предусматривает дополнительную платежку, которая вызывает множество вопросов у местных, сообщает Politeka.

В компании "Газсети" объясняют, что потребителям будет дополнительно начисляться плата за проверку технического состояния газового оборудования и труб в доме. Эта оплата вынесена в отдельную квитанцию.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове означает, что появится так называемая "третья платежка за газ". Это новшество направлено на поддержку безопасности. Именно регулярная проверка позволяет своевременно выявлять неисправности, избегать аварий и обеспечивать стабильную работу систем газоснабжения.

Частота таких проверок зависит от того, насколько старый дом. Если постройке до 25 лет, технический осмотр осуществляют раз в пять лет. Если больше – раз в три. То есть, эта оплата не будет ежемесячной, но она все равно станет еще одним пунктом в общих расходах на коммуналку.

Впрочем, если говорить в целом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове в мае не произойдет. В Украине продолжает действовать государственный мораторий, запрещающий изменять цены без специального решения правительства. Так что в этом смысле жители города могут немного выдохнуть.

К примеру, стоимость электроэнергии останется на уровне 4.32 за киловатт-час. Горячая вода по-прежнему будет стоить от 80.62 до 93.22 за куб, в зависимости от наличия сушилки в квартире и компании. Холодная вода тоже без изменений, 24.51.

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