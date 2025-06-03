Некоторые украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, сообщает Politeka.net.

Жилье предлагают многие неравнодушные города и публикуют объявления на платформе Допомогай.

Салтовское шоссе

Предлагается койко-место для женщины в квартире, где проживает хозяйка. Район - 604 микрорайон. Условием есть небольшая помощь по хозяйству. Есть перспектива длительного проживания. Поблизости удобная транспортная развязка, магазины.

Улица Орлова

Предлагается бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове – одна или две комнаты в трехкомнатной квартире с проживанием вместе с владельцами. Стоимость – 1500 гривен плюс оплата за электроэнергию, горячую воду и отопление в отопительный сезон. В квартире есть новая ванная, стиральная машина, балкон. В комнате можно установить личную мебель и по желанию замок на дверях. Район спокоен, рядом рынок, супермаркеты, больница, удобный транспорт. Детали обсуждаются по телефону или во время встречи.

Помощь на аренду жилья в Киеве

Люботин Украина, Харьковская область, улица Майская

Предлагается недвижимость для семейной пары пенсионеров или одной-двух женщин пенсионного возраста на длительный период. В доме три комнаты, из которых две свободны. Проживает владелец. Просторная кухня, отдельный большой холодильник для жителей, ванная и туалет – в доме. Отопление газовое, вода централизована, есть горячее и холодное водоснабжение. Во дворе большой сад, огород, отдельный флигель на две комнаты, вольер для собаки. Оплата только за коммунальные услуги по счетчикам (свет, газ, вода) и интернет. Контактный номер: 0968969022.

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