Некоторые украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, сообщает Politeka.net.

Жилье предлагают многие неравнодушные города и публикуют объявления на платформе Допомогай.

Салтовское шоссе

Предлагается койко-место для женщины в квартире, где проживает хозяйка. Район - 604 микрорайон. Условием есть небольшая помощь по хозяйству. Есть перспектива длительного проживания. Поблизости удобная транспортная развязка, магазины.

Улица Орлова

Предлагается бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове – одна или две комнаты в трехкомнатной квартире с проживанием вместе с владельцами. Стоимость – 1500 гривен плюс оплата за электроэнергию, горячую воду и отопление в отопительный сезон. В квартире есть новая ванная, стиральная машина, балкон. В комнате можно установить личную мебель и по желанию замок на дверях. Район спокоен, рядом рынок, супермаркеты, больница, удобный транспорт. Детали обсуждаются по телефону или во время встречи.

Люботин Украина, Харьковская область, улица Майская

Предлагается недвижимость для семейной пары пенсионеров или одной-двух женщин пенсионного возраста на длительный период. В доме три комнаты, из которых две свободны. Проживает владелец. Просторная кухня, отдельный большой холодильник для жителей, ванная и туалет – в доме. Отопление газовое, вода централизована, есть горячее и холодное водоснабжение. Во дворе большой сад, огород, отдельный флигель на две комнаты, вольер для собаки. Оплата только за коммунальные услуги по счетчикам (свет, газ, вода) и интернет. Контактный номер: 0968969022.

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