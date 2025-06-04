Стало відомо, як ВПО отримати допомогу в Харкові від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

УВКБ ООН надає виплати для новоприбулих переселенців та пояснює, як ВПО отримати допомогу в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Зареєструватися на отримання грошової підтримки можна в місті.

У Харківській області внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули, можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Кожному члену родини передбачено по 10 800 гривень — виплати здійснюються упродовж трьох місяців, по 3 600 гривень щомісяця.

Податися на отримання фінансової підтримки можуть:

особи, які евакуювалися з населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію, протягом останніх трьох тижнів і мають відповідні документи (довідку ВПО або довідку про евакуацію);

переселенці, які ще не отримували грошової допомоги в транзитному центрі Харкова чи в аналогічних установах.

Як ВПО отримати допомогу в Харкові: прийом заявок відбувається у будні дні з 9:00 до 16:00 за адресою: вулиця Спецпідрозділу Кракен, 4-Б (простір «Свій»).

Для реєстрації потрібно мати при собі:

паспорт;

ідентифікаційний код (за наявності);

довідку про статус переселенця або документ про евакуацію, датований не пізніше, ніж 21 день тому.

Переселенцям можуть допомогти в межах гуманітарної підтримки людей, які опинилися у складних обставинах через війну.

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