Стало известно, как ВПЛ получить помощь в Харькове от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

УВКБ ООН предоставляет выплаты новоприбывшим переселенцам и объясняет, как ВПЛ получить помощь в Харькове, сообщает Politeka.net.

Зарегистрироваться на получение денежной поддержки можно в городе.

В Харьковской области внутренне перемещенные недавно прибывшие лица могут получить денежную выплату от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Каждому члену семьи предусмотрено по 10 800 гривен — выплаты производятся в течение трех месяцев, по 3 600 гривен ежемесячно.

Податься на получение финансовой поддержки могут:

лица, которые эвакуировались из населенных пунктов, где объявлена ​​обязательная эвакуация, в течение последних трех недель и имеют соответствующие документы (справку ВПЛ или справку об эвакуации);

переселенцы, еще не получавшие денежной помощи в транзитном центре Харькова или в аналогичных учреждениях.

Как ВПЛ получить помощь в Харькове: прием заявок происходит в будние дни с 9:00 до 16:00 по адресу: улица Спецподразделения Кракен, 4-Б (пространство «Свое»).

Для регистрации нужно иметь при себе:

паспорт;

идентификационный код (при наличии);

справку о статусе переселенца или документ об эвакуации, датированный не позднее 21 дня назад.

Переселенцам могут помочь в рамках гуманитарной поддержки людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой.

Также Politeka писала, Пенсия на Харьковской области: выплаты выросли, сколько теперь выплачивают пенсионерам.

Как сообщала Politeka, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают хорошую работу с немалой оплатой, заплатят 20 тысяч.